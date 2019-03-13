РИАМО - 13 мар. Прокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с требованием лишить родительских прав Ирину Гаращенко, оставившую ребенка в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Иск от прокуратуры поступил в суд, прокуратура просить лишить Гаращенко родительских прав», - сказал собеседник агентства.

По ее словам, дата рассмотрения материала по данному делу еще не назначена.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

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