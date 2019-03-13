РИАМО - 13 мар. В столице начались работы по уборке города после зимы, с учетом погодных условий для уборки задействовано 200 вакуумно-подметальных машин, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что погодные условия в Москве позволяют коммунальным службам вести работы по приведению в порядок после зимы объектов дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры.

«До конца этой недели синоптики обещают в Москве постоянные переходы температуры через ноль: до минус 8 градусов ночью и до плюс 5-6 градусов днем. В связи с этим в городе ведутся активные работы по пропуску талых вод, для чего проводятся проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев», – отметил Бирюков.

По его словам, в Москве продолжаются работы по ворошению снега для его скорейшего таяния. Также завершается вывоз снега с мест временного складирования, которые были организованы в городе в период мощных январских снегопадов.

Заммэра уточнил, что с учетом погодных условий для уборки задействовано 200 вакуумно-подметальных машин (пылесосов) с применением систем увлажнения.

Он добавил, что в рамках работ по уходу за деревьями, в том числе высаженными по программе «Моя улица», снег убирается с пристволовой части растений.