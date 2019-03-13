РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 мар. В среду в подмосковных Люберцах определили победителей муниципального этапа конкурса «Неопалимая купина» по пожарной безопасности, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкого пожарного надзора.

«В городском округе Люберцы состоялось подведение итогов муниципального этапа конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Работы победителей будут направлены на областной этап конкурса», – говорится в сообщении.

Конкурс проходил в трех номинациях: «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Технические виды творчества».

Всего в конкурсе приняли участие 162 школьника в четырех возрастных категориях: до 7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.