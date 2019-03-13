РИАМО - 13 мар. К 2020 году 80% площадей Политехнического музея в столице будут работать для посетителей, сам музей сможет принимать до 2 миллионов человек в год, говорится в сообщении пресс-службы АО «Дом.рф».

Завершен подготовительный этап работ по реконструкции и реставрации здания Политехнического музея. Были проведены работы, связанные с обновлением фундамента здания и освобождением от грунта подземных этажей. В дальнейшем это позволит реализовать новую архитектурную концепцию музея, осуществить его современное инженерно-техническое оснащение и увеличить пропускную способность здания до 2 миллионов человек в год.

«Согласно новой концепции, территория вокруг Политехнического музея должна превратиться в «Музейный парк» – новое для города общественное пространство с пешеходным маршрутом, который соединит Центральный детский магазин на Лубянке с парком «Зарядье». А само здание музея полностью восстановит свой исторический облик», — говорится в сообщении.

В музее освободили два подземных этажа, на поверхность вручную подняли около 30 тысяч кубометров грунта. Это решение позволило увеличить полезную площадь здания и оборудовать новый «подземный» этаж для технических нужд, а исторические подвальные помещения превратить в современные транзитные пространства.

«В ходе подготовительного этапа работ были также заменены перекрытия, завершена реставрация оконных проемов, воссозданы металлические кованые ограждения лестничных маршей и дубовых поручней, лепной декор главной лестницы и центрального фойе. Сложная кровля Политеха будет покрыта современным материалом, при этом ее очертания останутся прежними, а чердаки станут залами, где сохранится часть старинных балок. Также Северный и Южные дворы здания будут перекрыты стеклянными кровлями-куполами», — добавляется в сообщении.

Ежедневно на объекте сосредоточено около 1 тысячи человек.

«Подготовительный этап реставрационных работ – самый сложный, но от его качественного прохождения зависит успех всей реконструкции здания и его адаптации к современному использованию. Впереди отделка фасадов, которую мы планируем завершить осенью», — отметил руководитель одного из строительных подразделений «Дом.рф» Ираклий Колбая.

Генеральный директор Политехнического музея Юлия Шахновская уточнила, что благодаря реконструкции существенно изменится функциональное наполнение здания. До реконструкции выставочные площади занимали 3,5 тысячи квадратных метров, теперь их станет 12 тысяч квадратных метров. До реконструкции половина здания была приспособлена для хранения предметов коллекции музея и работы сотрудников. К 2020 году 80% площадей музея будет работать для посетителей.