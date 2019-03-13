РИАМО - 13 мар. Пятилетняя девочка, которую нашли одну в квартире в подмосковном Раменском, воспитывается матерью-одиночкой, в тот день, когда плачущего ребенка пришлось вызволять полицейским, мать задержалась на работе, сообщила РИАМО в среду уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее в квартире в Раменском полицейские обнаружили пятилетнюю девочку. Со слов соседей, плачущий ребенок долгое время находился один дома. Установлено, что девочка проживает вместе с матерью. Ребенка отправили в больницу. Мать привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней.

«Мамочка одинокая, воспитывает девочку одна, крутится, как может, подрабатывает на нескольких работах. Свое отсутствие объяснила тем, что дочка приболела, вести в садик ее было нельзя. С утра, пока девочка спала, оставив для нее на столе несколько бутербродов, мама побежала на работу, рассчитывая в скором времени вернуться. Но задержалась… Малышка проснулась, испугалась, начала плакать, соседи отреагировали и вызвали полицию», - сказала Мишонова.

Она добавила, что сейчас девочка находится в больнице с мамой. Малышка чувствует себя хорошо.

«Завтра состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних о ее передаче маме… Поскольку ребенок попал в больницу по акту, нужно соблюсти формальности. Надеюсь, что все будет хорошо», - отметила Мишонова.

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