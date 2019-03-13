РИАМО – 13 мар. Строительство комплекса выставочных зданий «Экспо» на ВДНХ, реализуемое Москвой совместно с ГК «Ташир» хотят завершить к концу 2021 года, сообщает РИА Недвижимость.

«Общая сумма инвестиций составляет порядка 28 миллиардов рублей, пять из которых – средства городского бюджета. По сути, это форма государственно-частного партнерства. До конца 2021 года, думаю, строительные работы будут завершены на всех объектах», – заявил журналистам заместитель руководителя столичного департамента городского имущества, генеральный директор ГУП «Москва» Андрей Березин в рамках международной выставки MIPIM.

Он уточнил, что развитие зоны «Экспо» планируется на базе павильонов №№69, 70 («Монреаль»), 75. Оно включает в себя реставрацию, реконструкцию и новое строительство.

«Площадь нового многофункционального конгрессно-выставочного комплекса увеличится с существующих 120 тысяч квадратных метров до 320 тысяч квадратных метров. Под выставочную деятельность будет отдано порядка 60 тысяч из общей площади», – добавил Березин.

В рамках проекта появятся современные трансформируемые выставочные и концертные залы, многоуровневые подземные паркинги, международный таможенно-складской терминал, на крыше одного из павильонов разместится смотровая площадка с эксплуатируемой под кафе и рестораны кровлей (зеленой крышей).