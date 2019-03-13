РИАМО - 13 мар. Электропоезд около железнодорожной станции «Сергиев Посад» насмерть сбил мужчину, который шел вдоль путей, все обстоятельства происшествия выясняются, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В районе станции «Сергиев Посад» произошло смертельное травмирование мужчины, который проживал в Московской области. По предварительным данным, он шел вдоль железных путей, он не реагировал на сигналы, подаваемые машинистом, соответственно был сбит», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники транспортной полиции, все обстоятельства происшествия выясняются.