РИАМО – 13 мар. Главгосстройндзор Московской области проверяет ход строительства жилого комплекса «Белая Дача парк» в подмосковных Котельниках, инспекторы выявили нарушения требований технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к проверке шести жилых корпусов ЖК «Белая Дача парк». Сотрудниками надзорного органа зафиксированы нарушения соблюдения обязательных требований технических регламентов», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что застройщик приступил к устранению всех замечаний. Проверка на объекте продлится до 21 марта.

«В настоящее время ведется монтаж железобетонных конструкций зданий и монолитные работы по устройству несущего каркаса», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь объектов составляет 138 тысяч квадратных метров. Застройщиком объекта выступает АО «Новый горизонт». Планируемый срок окончания строительства жилого комплекса – III квартал 2021 года.