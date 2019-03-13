РИАМО - 13 мар. В текущем году в Подмосковье ресурсоснабжающие организации обязаны установить свыше 4 тысяч общедомовых счетчиков, сообщил на коллегии в среду руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В среду в доме правительства Московской области прошла коллегия Госжилинспекции, на которой подвели итоги работы ведомства в 2018 году и определили задачи на 2019 год.

«Сотрудниками Госжилинспекции Московской области выдано предписаний ресурсоснабжающим организациям на установку более 4 тысяч общедомовых приборов учета электричества, холодного, горячего водоснабжения и теплоэнергии. Предписания должны быть исполнены в текущем году», - сказал Соков.

Он отметил, что в 2019 году надзорное ведомство планирует выдать еще 3 тысячи предписаний на установку общедомовых счетчиков ресурсов.

Ранее Соков сообщил, что Госжилинспекция усилит контроль за обеспечением безопасности при эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.