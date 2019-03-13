РИАМО - 13 мар. В Подмосковье системы обводнения торфяников готовят к безаварийному пропуску паводковых вод, для этого сформирован специальный противопаводковый отряд, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В регионе проводится комплексная проверка и подготовка гидросооружений систем обводнения торфяников к весеннему паводку. Работы выполняют специалисты областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС)», — сказал Пестов.

Для проверки и подготовки ГТС систем обводнения торфяников на базе МОС АВС сформирован специальный противопаводковый отряд. Он проводит постоянный мониторинг состояния плотин, затворов и других элементов гидротехнических сооружений. Также организованы постоянные замеры уровня льда и воды на всех гидротехнических сооружениях.

ГТС, расположенные в труднодоступных местах – к примеру, на заболоченных участках местности, осматриваются в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«В случае необходимости выполняются ремонтные работы, трубопроводы расчищаются от остатков снега и льда, а также от посторонних предметов, которые могут помешать безаварийному пропуску паводковых вод», — добавляется в сообщении.

Во время пика паводка, который ожидается в конце марта – начале апреля, будет организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала МОС АВС на гидротехнических сооружениях систем обводнения торфяников.

«Для координации действий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Московской области уже приступил к работе областной межведомственный оперативный штаб, аналогичные штабы сформированы в каждом муниципальном образовании. На предприятиях энергетики и ЖКХ созданы рабочие группы, которые обеспечивают выполнение мероприятий по подготовке к паводку систем жизнеобеспечения и инфраструктурных объектов», — отметил Пестов.

Безопасность населения, социальных объектов и инфраструктуры Московской области во время прохождения весеннего половодья обеспечит группировка сил и средств в составе 46 тысяч человек и более 8 тысяч единиц спецтехники. Это все службы и подразделения, которые в случае необходимости будут привлечены к борьбе с последствиями весеннего половодья – пожарно-спасательные подразделения, правоохранительные органы, предприятия энергетики и ЖКХ, добровольцы и волонтеры.