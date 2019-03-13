РИАМО - 13 мар. Столичные спортсмены завоевали 15 медалей на XXIX Всемирной зимней универсиаде, завершившейся в Красноярске, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичи принесли в копилку национальной сборной семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды», – говорится в сообщении.

Московские горнолыжники завоевали четыре награды. Два золота выиграла Екатерина Ткаченко в дисциплинах «слалом» и «гигантский слалом». Ранее она в паре с Софьей Крохиной финишировала второй по итогам смешанных командных соревнований.

Москвичка Анастасия Горностаева стала бронзовым призером в дисциплине «слалом». Все спортсменки – воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Русская горнолыжная школа «Столица».

Кроме того, медали высшей пробы завоевали сноубордист Никита Автанеев в дисциплине «хафпайп», фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов в спортивных танцах на льду, шорт-трекистка Эмина Малагич в эстафете на три километра.

Мужская сборная России по хоккею стала победителем универсиады, обыграв в финальном матче словаков со счетом 2:1. В составе россиян золото завоевал московский спортсмен Евгений Воронков, воспитанник ЦСКА.

Универсиада-2019 проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего сборная России завоевала 112 медалей: 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых. У ближайшего преследователя, Кореи – 14 медалей (6+4+4); Япония замкнула тройку с 13 наградами (5+4+4).