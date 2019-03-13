РИАМО - 13 мар. В программе реновации жилого фонда задействовано 6% территории Москвы, в настоящее время по программе ведется строительство 318 стартовых домов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
В рамках панельной дискуссии «Преобразуя городскую реальность: реновация жилого фонда в Москве» на международной выставке MIPIM главный архитектор столицы Сергей Кузнецов подвел итоги работы Москомархитектуры над самым масштабным проектом обновления жилого фонда в Европе.
По его словам, реновация определила новый подход к работе с горожанами. При разработке конкурсных проектов архитекторы и социологи проводили анкетирование жителей, учитывали их запросы. В ходе реализации проекта в разных районах было проведено 89 публичных слушаний, открыт общественный штаб, который получил более 40 тысяч обращений, начали работу информационные центры программы реновации.
Выставка MIPIM проходит в Каннах 30 лет подряд. В ней принимают участие более 20 тысяч посетителей из 100 стран мира, более 3 тысяч экспонентов и участников деловой программы. В этом году MIPIM проходит с 12 по 14 марта.
Программа реновации жилищного фонда столицы утверждена в августе 2017 года. Она коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В программу включены 5172 дома.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии