РИАМО - 13 мар. В программе реновации жилого фонда задействовано 6% территории Москвы, в настоящее время по программе ведется строительство 318 стартовых домов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В рамках панельной дискуссии «Преобразуя городскую реальность: реновация жилого фонда в Москве» на международной выставке MIPIM главный архитектор столицы Сергей Кузнецов подвел итоги работы Москомархитектуры над самым масштабным проектом обновления жилого фонда в Европе.

«Был проведен международный конкурс на разработку проектов по пяти экспериментальным площадкам, на который было подано 133 заявки от участников из 20 стран мира. Сегодня ведется разработка 89 проектов планировки территорий, строительство 318 стартовых домов, в проекте задействовано 6% территории столицы», – сказал Кузнецов.

По его словам, реновация определила новый подход к работе с горожанами. При разработке конкурсных проектов архитекторы и социологи проводили анкетирование жителей, учитывали их запросы. В ходе реализации проекта в разных районах было проведено 89 публичных слушаний, открыт общественный штаб, который получил более 40 тысяч обращений, начали работу информационные центры программы реновации.

Выставка MIPIM проходит в Каннах 30 лет подряд. В ней принимают участие более 20 тысяч посетителей из 100 стран мира, более 3 тысяч экспонентов и участников деловой программы. В этом году MIPIM проходит с 12 по 14 марта.

Программа реновации жилищного фонда столицы утверждена в августе 2017 года. Она коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В программу включены 5172 дома.