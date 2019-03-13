РИАМО – 13 мар. «Еврофинанс Моснарбанк» прекратил платежи в долларах из-за санкций, сообщает в среду Газета.ru.

Ранее Вашингтон внес российско-венесуэльский банк в санкционный список. «Еврофинанс Моснарбанк» наказали за помощь нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Как участнику санкционного списка, банку будут заморожены активы в юрисдикции США. Кроме того, американским физическим и юридическим лицам запрещено проводить сделки с ним.

«В соответствии с включением «Еврофинанс Моснарбанка» в список OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США – ред.), начиная с 11 марта 2019 года, банк не проводит платежи в долларах США», – говорится в сообщении.

Ранее Visa и MasterCard заблокировали карты «Еврофинанс Моснарбанка». В ближайшее время кредитная организация заменит карты Visa картами «Мир».