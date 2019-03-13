РИАМО – 13 мар. Visa и MasterCard заблокировали карты «Еврофинанс Моснарбанка», попавшего под санкции, в ближайшее время кредитная организация заменит карты Visa картами «Мир», сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Из-за включения учреждения в «список OFAC», начиная с 12 марта, банк исключен из международных платежных систем. Это решение привело к блокировке карт Visa и MasterCard за границей и к приостановке работы на территории России. При этом карты «ограничены в приеме» также в банкоматах и устройствах самого кредитного учреждения», — говорится в сообщении.

В ближайшее время карты Visa в банке заменят на карты с платежной системой «Мир».

Ранее Вашингтон внес российско-венесуэльский банк в санкционный список. «Еврофинанс Моснарбанк» наказали за помощь нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Как участнику санкционного списка, банку будут заморожены активы в юрисдикции США. Кроме того, американским физическим и юридическим лицам запрещено проводить сделки с этим банком.