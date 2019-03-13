РИАМО - 13 мар. В Москве стартовал шестой ежегодный конкурс проектов «Бюджет для граждан», направленный на повышение финансовой и бюджетной грамотности горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участниками конкурса могут стать юридические и физические лица.

«Итоги конкурса станут известны до 30 мая. Победители и призеры получат почетные грамоты и подарки. Жюри высоко оценивает оригинальность работ. Например, среди прошлогодних проектов были мультфильм, видеоролик, компьютерная игра и кроссворд», – говорится в сообщении.

Для физлиц в этом году учреждены следующие номинации: «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет: просто о сложном», «Бюджет в вопросах и ответах», «Бюджет в стихах», «Бюджетный квест», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Бюджет в социальных сетях», «Лучший видеоролик о бюджете».

Юридические лица могут принять участие в таких номинациях, как «Лучший проект регионального (местного) бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Бюджет для предпринимателей», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», «Лучший видеоролик о бюджете», «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Подать заявки с проектами, соответствующими тематике номинаций конкурса, можно до 15 мая. Их необходимо направить на электронную почту: KravchenkoAO1@mos.ru. Каждый проект разрешено представить, как в одной, так и в нескольких номинациях. Заявки юридических лиц должны быть подписаны руководителем и заверены печатью.

Конкурс «Бюджет для граждан» проводится с 2014 года. Его организатором является департамент финансов Москвы. С 2016-го в подготовке и проведении мероприятия участвует столичный департамент образования и науки.