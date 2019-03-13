РИАМО - 13 мар. Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела женщины с травмами на западе Москвы, труп находился в ванне в квартире, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

«Вечером 12 марта 2019 года в совместной ванне в квартире жилого дома, расположенного на Бобруйской улице в городе Москве, обнаружено тело женщины 1971 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены телесные повреждения в области лица и головы», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.