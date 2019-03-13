РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Складской комплекс возведут в Подольске к 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО «МРСВ». Завершение всех строительных работ запланировано на IV квартал 2020 года.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства складского комплекса с административным блоком, который возведут вблизи деревни Коледино в городском округе Подольск», – говорится в сообщении.

Объект возводится в рамках 1-й и 2-й очередей. После ввода объекта в эксплуатацию создадут порядка 100 новых рабочих мест.

«Проектом предусмотрено строительство складского здания для выгрузки и складирования автомобильных запчастей, а также здания, где разместятся склад и административный блок», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь двухэтажных зданий составит 8 302 квадратных метра. Все проектируемые помещения оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью.