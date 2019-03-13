РИАМО - 13 мар. Опасных предметов в грузовой машине, оставленной около въезда на ВДНХ в Москве, обнаружено не было, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного главка МВД.

«В грузовой машине около входа на ВДНХ была обнаружена сувенирная продукция. Никаких предметов, которые могли предоставлять угрозу для жизни граждан, не обнаружили», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на Проспекте Мира в районе дома 119 на КПП «Север-3» при въезде на территорию ВДНХ в фургоне автомобиля «Газель» была обнаружена мина.