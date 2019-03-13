РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным ведущего военного хирурга главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии РФ Балашихи Владимира Баланюка в нанесении тяжкого вреда здоровью пациенту, ему грозит штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года в госпитале во время плановой операции Баланюк применил медицинское оборудование не по его прямому назначению, в результате чего был поврежден внутренний орган пациента, что привело к развитию гемотампонады и тяжелой степени нарушения мозгового кровообращения, что расценивается как тяжкий вред здоровью человека.

«Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Балашихинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором Реутовского гарнизонного военного суда Баланюк признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Военный медик осужден по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Результаты проведенных в рамках уголовного дела следственных действий и заключение комиссии экспертов подтвердили наличие причинно-следственной связи между действиями врача и наступившими тяжкими последствиями. Исчерпывающие доказательства и были представлены суду для принятия решения.