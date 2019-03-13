РИАМО - 13 мар. На интернет-портале «Добродел» стартовал опрос жителей Подмосковья о создании мест в семейных детских садах, опрос продлится до 11 апреля, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, опрос проводится с целью определения актуальности создания дополнительных мест в семейных детских садах в Подмосковье.

«Семейные группы являются альтернативной формой дошкольного образования, позволяющей родителям открыть филиал детского сада на дому, воспитывать детей по утвержденным программам и получать зарплату. На сегодняшний день в Московской области работают 34 семейные группы детского сада. Они открыты в пяти муниципалитетах: Наро-Фоминске, Коломне, Одинцове, Домодедове и Ленинском районе», – сказала Забралова.

Она добавила, что семейная дошкольная группа создается для трех и более детей в возрасте от двух месяцев до семи лет и является структурным подразделением муниципального детского сада.

«Для ее создания родителю надо обратиться в управление образования местной администрации. Занятия проводятся в домашних условиях или на территории детского сада. При этом сотрудники учреждения оказывают воспитателю, работающему удаленно, методическую и консультативную помощь и контролируют его деятельность», – заключила Забралова.

Принять участие в опросе можно по ссылке.