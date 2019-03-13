РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. Фабрику творчества «Новый город» с концертной площадкой создадут в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В Молодежном центре Красногорска на встрече-форуме «Форматы будущего» 12 марта обсудили возможности самореализации для активных, талантливых и неравнодушных жителей городского округа. В мероприятии приняла участие депутат Мособлдумы Линара Самединова.

«По итогам встречи решено создать фабрику творчества «Новый город» с концертной площадкой и репетиционной базой, где молодежь будет защищать свои проекты и реализовывать их при поддержке администрации округа, депутатов, молодежного центра и общественной палаты», – говорится в сообщении.

Кроме того, предстоит перезапуск молодежного совета при главе городского округа, а также создание единой студенческой организации.

«Главная задача – дать ребятам реальную возможность реализоваться, поддержать проекты, вместе развивать социально-культурную среду в Подмосковье», – написала Самединова в своем Instagram-аккаунте.