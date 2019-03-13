РИАМО - 13 мар. Труп мужчины с проникающим колото-резаным ранением груди обнаружили в квартире жилого дома в подмосковном Солнечногорске, по подозрению в убийстве задержан брат, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на улице Баранова, дом 29. Погибшим оказался мужчина 1975 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области брат погибшего 1987 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).