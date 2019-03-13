РИАМО - 13 мар. В 2019 году Госжилинспекция Подмосковья усилит контроль за обеспечением безопасности при эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах, а также за исполнением обращений граждан, сообщил в среду руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

В среду в доме правительства Московской области прошла коллегия Госжилинспекции Подмосковья, посвященная подведению итогов работы ведомства в 2018 году и задачам на 2019 год.

«Нам нужно будет решить много тактических и стратегических задач, в том числе <…> обеспечение управления жилым фондом управляющими компаниями с рейтингом не ниже «трех звезд». Дальнейшая работа по усилению мер по охране и газовой безопасности по содержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - сказал Соков в ходе коллегии.

Он отметил, что также необходимо усилить контроль за управляющими организациями, которые обрабатывают обращения жителей, поступающие в единую диспетчерскую службу.

«Самое главное - еще более плотно работать с нашими активными жителями, с советами домов, потому что это наши первые главные помощники, а именно в налаживании общественного контроля. И будем стараться держать первое место по рейтингу Минстроя», - добавил Соков.