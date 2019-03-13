РИАМО - 13 мар. Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявлены нарушения фитосанитарного законодательства РФ, допущенные главой крестьянского фермерского хозяйства в подмосковных Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управлением совместно с Луховицкой городской прокуратурой при проведении контрольно-надзорных мероприятий установлен факт нарушения требований законодательства РФ в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского фермерского хозяйства Хансвяром Хайровым (ИП глава КФХ Хайров Х.Н.). Он осуществляет деятельность в городском округе Луховицы.

«При проверке деятельности ОАО «Луховицкий мукомольный завод» управлением выявлено, что ИП глава КФХ Хансвяр Хайров на основании договора поставки в августе 2018 года допустил выпуск в обращение в адрес ОАО «Луховицкий мукомольный завод» партии зерна (пшеница продовольственная – 19,98 тонны) без декларации о соответствии», – говорится в сообщении.

Данный факт является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

«За нарушения требований технического регламента ЕАЭС Управлением ИП глава КФХ Хайров Х.Н. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», – заключается в материале.