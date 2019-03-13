РИАМО – 13 мар. Столичные власти обсуждают идею открытия нескольких геронтологических центров на условиях концессии, передает РИА Недвижимость.

Как рассказал журналистам на выставке недвижимости MIPIM во Франции заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город может либо предоставить земельный участок под целевое строительство или отдать потенциальному инвестору объект недвижимости под реконструкцию.

«В ближайшие пять лет мы ожидаем появления дополнительных 500 тысяч человек пенсионного возраста, так что спрос на подобный вид медицинских услуг крайне высок, так что ниша открытая и неконкурентная», – уточнил Ефимов.

Он отметил, что техническое задание для инвесторов геронтологических центров должен сформулировать социальный блок столичного правительства.

Ефимов добавил, что интерес к открытию геронтологический центров в Москве у инвесторов есть. В частности, существует ряд компаний, с которыми уже ведутся переговоры.