РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 мар. В подмосковных Люберцах 14 марта пройдет прием жителей по вопросам деятельности полиции, его проведет начальник управления организации охраны общественного порядка Главного уравления МВД России по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы муниципального управления МВД России «Люберецкое».

«Четырнадцатого марта в здании МУ МВД России «Люберецкое» проведет прием граждан начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин. Он ответит на вопросы, касающиеся деятельности полиции», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 16:00 до 18:00. Предварительная запись проходит по телефонам: 8(495)554-83-88, 8(495)554-90-90.

Прием пройдет по адресу: город Люберцы, улица Котельническая, дом №7А. На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.