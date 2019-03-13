РИАМО – 13 мар. В Совете Федерации одобрили закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Людмила Бокова.

«Документ предполагает запрет на распространение недостоверной информации или фейков, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан. Предусматриваются также и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой», – говорится в сообщении.

По проекту закона, в случае обнаружения недостоверной информации Генпрокуратура обращается в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информационному ресурсу, который распространяет фейки.

Далее Роскомнадзор уведомляет редакцию ресурса о необходимости удалить фейк.

«Если редакция не удалила ложную информацию, то оператор связи по требованию Роскомнадзора блокирует данный ресурс, а владельцы или авторы сообщения получают штраф», – уточняется в материале.

Документ уже поступил на подпись к президенту России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал законопроект достаточно продуманным и подчеркнул, что документ не имеет отношения к цензуре.

«Официальный представитель Кремля напомнил, что область фейковых новостей достаточно жестко регулируется во многих странах мира, в том числе европейских», – заключается в сообщении.