РИАМО – 13 мар. В Совете Федерации одобрили закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.
Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Людмила Бокова.
«Документ предполагает запрет на распространение недостоверной информации или фейков, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан. Предусматриваются также и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой», – говорится в сообщении.
По проекту закона, в случае обнаружения недостоверной информации Генпрокуратура обращается в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информационному ресурсу, который распространяет фейки.
Далее Роскомнадзор уведомляет редакцию ресурса о необходимости удалить фейк.
«Если редакция не удалила ложную информацию, то оператор связи по требованию Роскомнадзора блокирует данный ресурс, а владельцы или авторы сообщения получают штраф», – уточняется в материале.
Документ уже поступил на подпись к президенту России.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал законопроект достаточно продуманным и подчеркнул, что документ не имеет отношения к цензуре.
«Официальный представитель Кремля напомнил, что область фейковых новостей достаточно жестко регулируется во многих странах мира, в том числе европейских», – заключается в сообщении.
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Подозрительный
Похоже, что фильтровать фейки вы почти научились. По крайней мере важную для себя информацию вы проверяете в других источниках. Поздравляем, это важный навык в наше время избытка информации. Но иногда вы все же ведетесь на заголовок, так как, возможно, воспринимаете новости как развлечение – будьте бдительнее.
Вы в курсе всех новостей, а возможно, сами их и делаете. Похоже, вы листаете новостную ленту, как только просыпаетесь, и не можете без этого заснуть. Вы подписаны на новостные телеграм-каналы и первым узнаете все срочные новости. Поэтому подсунуть вам фейк практически нереально.
Не стоит доверять СМИ на все сто, ведь иногда ради хайпа журналисты могут передернуть факты и исказить информацию! Только наши бабушки верили всему, что печатают в газетах и говорят дикторы на ТВ. Проверяйте информацию, даже если она напечатана в районной газете или на популярном сайте.
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