РИАМО – 13 мар. Переход застройщиков на эскроу-счета не приведет к проблемам на столичном рынке жилья, изменения в законодательстве вступают в силу с июля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москва.

«Банки должны проверить финансовое состояние застройщиков. Все эти расчеты мы должны сделать до 1 июля (2019 года – ред.), чтобы понимать, кто перейдет на счета эскроу, а кто будет работать по старым правилам. Я могу сказать, что это большая, трудная работа, но мы не беспокоимся, что у нас возникнут какие-то проблемы», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке MIPIM в Каннах.

В России реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля текущего года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.

Ранее заммэра отмечал, что новая система финансирования строительных проектов нацелена на решение проблемы обманутых дольщиков.

«Одна из ключевых причин возникновения обманутых дольщиков – непрофессионализм застройщиков: неверная оценка экономики процессов, неумение работать со сложным на данный момент законодательством. Новая система работы с деньгами дольщиков пытается застраховать людей от таких ошибок девелоперов», – подчеркнул Хуснуллин.