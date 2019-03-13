РИАМО - 13 мар. В подмосковном городском округе Солнечногорск создадут молодежное трудовое движение «Чистогорье», говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Создание молодежных отрядов позволит объединить работающих подростков. Особое внимание власти округа уделят трудоустройству молодежи в летний период.

«У нас очень активная молодежь. Многие ребята хотят летние каникулы провести с пользой, поэтому и принято решение создать трудовые отряды. Молодые люди будут помогать нашим муниципальным предприятиям и получать зарплату», – отметил глава муниципалитета Владимир Слепцов на встрече с молодежным активом.

Кроме того, в этом году на территории Солнечногорска пройдет популярный всероссийский молодежный форум «Территория смыслов», который посетят самые талантливые ребята со всей страны.