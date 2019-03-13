РИАМО – 13 мар. Президент РФ Владимир Путин перевел личные средства на создание центральной иконы для главного собора Вооруженных сил РФ, который строится на территории подмосковного парка «Патриот», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сумму не буду называть, это необходимая сумма, чтобы эту икону сделать. Это личный вклад президента в создание храма», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин лично присутствовал на церемонии закладки камня этого храма и, конечно, не мог оставаться равнодушным к процессу строительства.

Главный храм Вооруженных сил России строится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории подмосковного военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Храм планируют возвести к 2020 году. Его высота составит 95 метров, площадь – 11 тысяч квадратных метров, вместимость – до 6 тысяч человек.