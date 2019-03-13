РИАМО - 13 мар. Ежегодно на хранение в государственные и муниципальные архивы Подмосковья принимают порядка 130 тысяч документов, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

В среду состоялось расширенное заседание коллегии Главного архивного управления Московской области, на котором подвели итоги работы архивной службы Подмосковья за 2018 год и обозначили задачи на текущий год. В мероприятии, помимо Забраловой, принял участие руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, а также главы муниципальных архивов Подмосковья.

«На работников архивной службы возлагаются непростые задачи по сохранению нашей истории и памяти. Ежегодно на хранение в государственные и муниципальные архивы Московской области принимаются порядка 130 тысяч документов. Объем Архивного фонда Подмосковья только за прошлый год увеличился на 3,7%. Наши архивисты каждый год выполняют более 200 тысяч запросов от граждан и организаций. Это колоссальный труд», – отметила Забралова.

Она также напомнила, что 2019 год стал юбилейным для архивов Московской области.

«В этом году мы отмечаем 95-летие со дня образования архивной службы Подмосковья. Наши архивы идут в ногу со временем и отвечают всем современным требованиям. Повсеместно применяются технологии оцифровки и сохранения уникальных документов, с каждым годом растет доступность архивов для населения. Кроме того, ежегодно реализуются сотни образовательных и просветительских проектов», – подчеркнула Забралова.

В архивохранилищах государственных и муниципальных архивов Московской области сосредоточено 5,1 миллиона документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения Подмосковья с конца XVIII века по настоящее время, из них 34,6 тысячи документов отнесены к категории особо ценных, а 27 включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Московской области.