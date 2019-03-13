Москвичи любят День святого Патрика за яркий антураж и веселые праздничные шествия. Парад в честь Дня Святого Патрика в столице успел стать одним из символов весны. Уже несколько лет подряд в столице проходит целая Irish Week — самый большой фестиваль ирландской культуры в России. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные мероприятия праздника: от ирландского карнавала и музыкального фестиваля до тура по пабам и кинопремьер с Зеленого острова.

Парад в Сокольниках

© официальный сайт Irish Week

Самое яркое событие в рамках Irish Week – ирландский карнавал, который по традиции состоится 16 марта в «Сокольниках» и порадует любителей ирландской культуры уже в 27-й раз. В этом году более 15 тысяч человек выйдут на театрализованное шествие по Большой аллее парка — от Главных ворот до Фонтанной площади. Нарядиться нужно во что-нибудь зеленое, например, надеть забавную шляпу Лепрекона или разрисовать лицо символом праздника — клевером. Возглавит шествие Патрик собственной персоной, а концерт с участием ирландских артистов создаст всем посетителям праздничное настроение. Кроме того, в этом году свои песни на сцене смогут исполнить и начинающие русскоязычные музыканты, прошедшие конкурсный отбор.

Где: Москва, ПКиО «Сокольники»

Цена: бесплатно

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Фестиваль «День и ночь Святого Патрика 2019»

© официальный сайт Irish Week

Меломаны тоже не окажутся в стороне, 16 марта для них подготовили восьмичасовой музыкальный марафон с выступлениями лучших ирландских групп и российских фолк-рок-коллективов. Под зеленые знамена гостей на фестивале соберут ирландцы Damien Mullane Band, которые делили сцену с легендами из The Rolling Stones, оркестр волынщиков City Pipes, легенда кельтского рока Тинтал, ветераны фолк-движения St. Patrick’s Brigade и многие другие. Всех гостей также ждут брейк-данс и акробатика в килтах, средневековая ярмарка и многообещающие призы.

Где: Москва, клуб «Известия Hall»

Цена: от 1200 до 4000 рублей

Irish Film Festival 2019

Фестиваль ирландского кино Irish Film Festival 2019 пройдет в Москве с 13 по 24 марта. Здесь можно увидеть главные киноновинки Изумрудного острова, в том числе масштабную картину «Конор Макгрегор: Печально известный» об ирландском бойце смешанных единоборств. Киноманы смогут лично пообщаться с режиссерами, актерами и продюсерами, а также поучаствовать в мастер-классах. В этом году среди звездных гостей отметятся Мо Данфорд из сериала «Викинги», сценарист и режиссер фильма «Дублин Олдскул» Дейв Тайнан и другие.

Где: Москва, кинотеатр «Каро 11 Октября»

Цена: от 400 до 450 рублей

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Фестиваль ирландских напитков DrinkIrish 2019

© официальный сайт Irish Week

В честь Дня святого Патрика 17 марта москвичи смогут побывать в pop-up pub – на мини-фестивале ирландских напитков. С обеда до полуночи там можно будет попробовать более 15 видов элей, стаутов и сидра. На прилавках окажутся как традиционные марки, так и редкие сорта и крафтовые новинки из Англии и России. На DrinkIrish стоит заглянуть и потому, что туда приедут хозяева ирландских пивоварен и вискокурен, которые расскажут об уникальных фишках изготовления своего продукта.

Где: Москва, ИД «Известия» (вход через клуб Look in Rooms)

Цена: бесплатно

Концерт «Почти все о святом Патрике»

© официальный сайт Irish Week

Узнать историю зеленого праздника можно 17 марта на концерте в клубе «Вермель». Певец Юрий Андрейчук с группой Slua Sí споют старинные ирландские песни и расскажут сказки и легенды о святом Патрике. Зрители узнают, как ему удалось стать символом Изумрудного острова, а во втором акте к ним присоединятся комик Сева Москвин с программой в рамках проекта «Ирландское кабаре Дяди Бриди» и музыкант Евгений Пичугин, играющий на инструменте ирландских бабушек и девочек — концентрине. В довершение, на сцене спляшут несколько традиционных танцев.

Где: Москва, клуб «Вермель»

Цена: 500 рублей

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Детский День святого Патрика

© официальный сайт Irish Week © официальный сайт Irish Week © официальный сайт Irish Week 1 из 3

Погрузиться в праздничную атмосферу Изумрудного острова смогут даже самые маленькие гости, для них подготовили целую линейку увлекательных интерактивов 17 марта. Во время песочного шоу «Легенды Ирландии» в исполнении художника и сказочника зрители увидят эльфов, леприконов и таинственную рощу с привидениями, а на концерте ирландской музыки московская фолк-группа Blind Harper проведет для малышей урок игры на волынке и ирландской флейте. Но самое захватывающее мероприятие, пожалуй, это встреча со сторителлером Джо Бреннаном, который, не используя спецэффектов, расскажет сказку «Шепот моря».

Где: Москва, Дом Скрябина (песочная анимация, концерт Blinf Harper), Сommunity Stage (спектакль «Шепот моря»)

Цена: от 500 до 900 рублей

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Тур по ирландским пабам

© официальное сообщество The Tipsy Pub в социальной сети "ВКонтакте"

Те, кому мало фестиваля напитков, с 13 по 17 марта смогут совершить тур по ирландским пабам Москвы. В программе примут участие шесть заведений, которые порадуют гостей не только гиннессом и сочным бифштексом, но и скидками. Непременно стоит заглянуть в «PUNCH & JUDY PUB» с уличным кукольным театром на нижнем этаже, «LION’S HEAD PUB» – уникальный проект с репликами достопримечательностей Дублина и ирландского дома со старинными предметами быта, а также в «O’DONOGHUE’S PUB» с четырьмя уникальными залами и живой музыкой.

Где: Москва, ирландские пабы

Цена: вход свободный

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Встреча с ирландским экономистом

© официальный сайт Irish Week

Приверженцы научного подхода, которым не по душе «зеленый» карнавал и пинта пива, 15 марта смогут посетить часовую дискуссию о мировой экономике с участием ирландского профессора, обозревателя и телеведущего Дэвида МакУильямса. На встрече коснутся таких тем, как экономическая ситуация в России и Ирландии, глобализация, перенаселенность, изменение мирового климата и прочих. Модератором выступит сам основатель Irish Week Джерард Майкл Мак Карти.

Где: Москва, Московская Биржа (ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1)

Цена: бесплатно по регистрации