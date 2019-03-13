РИАМО – 13 мар. Совет Федерации в среду на заседании отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, в то же время Совет Федерации в целом поддерживает идею закона, сообщает «Интерфакс».

«За принятие закона проголосовали два сенатора, 151 выступил против, четверо воздержались. Документ предлагается доработать и перенести срок вступления поправок в силу на 1 января 2020 года», – говорится в сообщении.

Как отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, в целом Совет Федерации поддерживает идею закона о хостелах, но предлагает доработать его и перенести срок вступления в силу.

«Совет Федерации в основной своей массе, насколько мы чувствуем ситуацию, поддерживает концепцию закона и не возражает по тексту закона. Но против чего мы выступаем – это против незамедлительного ввода закона в действие», – пояснила Матвиенко.

Накануне профильный комитет СФ (по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера) рекомендовал палате одобрить закон о запрете использования под хостелы жилых помещений в МКД, однако два комитета-соисполнителя (по социальной политике; конституционному законодательству и государственному строительству) высказались за его отклонение.

Закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах Госдума приняла 6 марта (в первом чтении законопроект был принят еще 13 мая 2016 года думой предыдущего созыва).

Согласно документу, в Жилищный кодекс РФ вносится поправка, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, для размещения мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое. Запрет не коснется хостелов и мини-отелей, размещенных на первых этажах жилых домов в случае, если у них есть отдельный вход.

Изначально предполагалось, что закон должен вступить в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.