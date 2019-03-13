РИАМО – 13 мар. Застройщик жилого комплекса «Марьино Град» в поселении Филимонковское новой Москвы признан банкротом, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

«Сегодня (13 марта – ред.) Арбитражный суд города Москвы вынес решение о признании застройщика ЖК «Марьино Град» – ООО «МарьиноСтрой» банкротом. В отношении застройщика применен параграф №7 федерального закона о банкротстве и открыто конкурсное производство», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, данное решение было необходимо для того, чтобы ввести жилой комплекс в эксплуатацию и передать дольщикам как жилые, так и нежилые помещения площадью не более 7 квадратных метров.

Параграф №7 федерального закона о банкротстве в новой редакции предусматривает сразу введение процедуры конкурсного производства, минуя наблюдение. Это сократит сроки банкротства застройщика. Поэтому Москомстройинвест активно настаивал на применении данного параграфа в отношении ООО «МарьиноСтрой».

Конкурсным управляющим назначена Бусарова Инна Юрьевна, аккредитованная фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Она является членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стабильность».

В IV квартале 2017 года Capital Group (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».