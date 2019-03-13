РИАМО - 13 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по жалобе ООО «Издательский комплекс ПрофПринт» о нарушении ГБУЗ МО «ВПЦ» закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Издательский комплекс ПрофПринт» на действия (бездействие) ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» (ВПЦ) при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на оказание услуг по изготовлению защищенной бланочной продукции для нужд перинатального центра.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд», – отмечается в сообщении.

Арбитражный суд отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного ведомства.