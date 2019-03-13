РИАМО - 13 мар. Новую зону отдыха в центре подмосковного Одинцова назовут в честь известного русского писателя Михаила Пришвина, сквер будет располагаться на улице Маршала Бирюзова, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Решение назвать его (сквер - ред.) в честь писателя и публициста было принято по результатам народного голосования, которое инициировала районная Общественная палата: за Михаила Пришвина проголосовало ровно половина участников – 723 из 1447», – заявил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Он уточнил, что по итогам подсчета голосов Пришвин обогнал столпов русской литературы, которые также в разные годы проживали и творили на территории Одинцовского района – Александра Пушкина, Алексея Толстого, Михаила Булгакова, Максима Горького и Викентия Вересаева.

«В конце 2018 года Общественная палата Одинцовского района выступила с предложением назвать новую рекреационную зону в центре Одинцова именем одного из известных писателей, проживавших в разные годы на территории муниципалитета. Мы поддержали это предложение. Народное голосование проходило в два этапа: сначала собирались предложения от жителей по кандидатурам, затем было проведено само голосование», – уточнил Иванов.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование нового городского сквера.

«В течение почти десяти лет – с 1946 по 1954 годы – Михаил Пришвин проводил летние месяцы в усадьбе, расположенной в деревне Дунино. Сейчас в доме работает музей, где посетители могут увидеть кабинет писателя, его личные вещи, а также столовую, где Пришвин пил чай и вел дневник», – заключается в материале.