РИАМО - 13 мар. Новую зону отдыха в центре подмосковного Одинцова назовут в честь известного русского писателя Михаила Пришвина, сквер будет располагаться на улице Маршала Бирюзова, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
Он уточнил, что по итогам подсчета голосов Пришвин обогнал столпов русской литературы, которые также в разные годы проживали и творили на территории Одинцовского района – Александра Пушкина, Алексея Толстого, Михаила Булгакова, Максима Горького и Викентия Вересаева.
«В конце 2018 года Общественная палата Одинцовского района выступила с предложением назвать новую рекреационную зону в центре Одинцова именем одного из известных писателей, проживавших в разные годы на территории муниципалитета. Мы поддержали это предложение. Народное голосование проходило в два этапа: сначала собирались предложения от жителей по кандидатурам, затем было проведено само голосование», – уточнил Иванов.
По его словам, в настоящее время ведется проектирование нового городского сквера.
«В течение почти десяти лет – с 1946 по 1954 годы – Михаил Пришвин проводил летние месяцы в усадьбе, расположенной в деревне Дунино. Сейчас в доме работает музей, где посетители могут увидеть кабинет писателя, его личные вещи, а также столовую, где Пришвин пил чай и вел дневник», – заключается в материале.
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