РИАМО - 13 мар. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудника супермаркета на северо-востоке столицы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из супермаркетов столицы, расположенном на проспекте Мира.

«Между сотрудником магазина и покупателем произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате чего покупатель нанес своему оппоненту удар предметом, похожим на нож. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц», – говорится в сообщении.

Полицейские задержали 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.