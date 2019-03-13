РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Коммунальщики очищают от выпавшего снега придомовые территории многоквартирных домов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается на сайте муниципального унитарного предприятия (МУП) «СЕЗ».

«Дворники МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска в настоящее время убирают придомовые территории многоквартирных домов от снега, который выпал в ночь с 12 на 13 марта. Помимо этого, работники подрядной организации подметают и детские площадки, расположенные во дворах домов», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, подрядчики очищают дороги, тротуары и отмостки до асфальта, а собранные куски льда вывозят.