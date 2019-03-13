РИАМО – 13 мар. Завод «Уральские локомотивы» выиграл тендер на исполнение контракта с РЖД по дооборудованию системы автоведения скоростных электропоездов «Ласточка» на МЦК дополнительными ультразвуковыми датчиками, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров, сообщается на сайте группы «Синара».

«По контракту до конца года специалисты завода оборудуют 38 машин на Московском центральном кольце (МЦК) аппаратурой точного позиционирования электропоезда на платформе. Датчики будут установлены на фальшбортах головных вагонов с обеих сторон движения, блок управления системой будет расположен под головными вагонами», – говорится в сообщении.

МЦК – один из самых передовых полигонов эксплуатации, где внедряются различные инновационные проекты, отметил первый заместитель генерального директора по технической политике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон.

«Решение вопроса по точности позиционирования электропоезда на платформе – это подготовительный этап в рамках глобального проекта по внедрению беспилотной системы управления электропоездами. Именно поэтому все разработки по автоматическим режимам управления электропоездами без участия машиниста создаются с учетом инфраструктуры МЦК, в том числе, высота платформ и особенности движения», – пояснил он.

Систему автоведения «Уральские локомотивы» начали устанавливать на свою продукцию уже с первого образца грузового электровоза «Синара».

«В дальнейшем технология была перенесена на электропоезда «Ласточка». Благодаря ей сейчас обеспечивается ведение поездов по заранее заданному графику в пределах определенного участка. То есть различные системы поезда анализируют местоположение машины и настраивают работу систем торможений и тяги таким образом, чтобы состав прибыл на станцию к определенному времени», – подчеркивается в материале.

Следующим этапом на пути к беспилотному управлению электропоездом станет изготовление опытного образца со встроенной системой «машинного зрения», которая предусматривает установку камер, радаров и сканирующих лидаров, позволяющих формировать двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем.

Кроме этого, на крыше «Ласточки» будет смонтирована инфракрасная камера. Дополнительное оборудование позволит оценивать состояние и занятость путей. Опытный образец планируется запустить на МЦК уже летом.