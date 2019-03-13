РИАМО - 13 мар. Жителей Подмосковья продолжают информировать о регистрации имущества в рамках реализации проекта по вовлечению незарегистрированной недвижимости в налоговый оборот (ВНО), говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«В четырех муниципальных образованиях пройдут совещания при участии государственных и общественных структур, на которых обсудят важные для садоводов и дачников вопросы, а также расскажут о нововведениях в процедуре регистрации имущества, в частности уведомительном порядке строительства и оформления домов в товариществах», – отмечается в сообщении.

В среду в 17:00 встреча пройдет в Черноголовке, а на вопросы дачников и садоводов ответит Игорь Ордов, директор Ногинского филиала Московского областного БТИ. В пятницу в Луховицах в 16:00 с представителями товариществ встретится руководитель комплексной производственной группы Луховицкого филиала ГУП МО «МОБТИ» Светлана Сущевская.

В пятницу в 11:00 в Павловском Посаде и в субботу в 11:00 в Домодедове к совещаниям с дачниками и садоводами присоединятся представители министерства имущественных отношений Московской области Сергей Чухов и Евгений Кырин, а также исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, открывая информационную кампанию проекта, отметил, что главная задача выездных мероприятий и встреч с исполнительными группами и представителями дачных и садоводческих товариществ – информирование и оказание содействия в оформлении недвижимости.

«Встречи в муниципалитетах проводятся, чтобы рассказать о существенных изменениях в законодательстве в части регистрации недвижимости. Для жителей области важно знать, каковы новые правила оформления недвижимости и какова сама процедура. Когда собственнику понятно, куда пойти и что сделать, чтобы оформить имущество по закону, он пойдет и оформит. В наших руках показать людям короткие пути и содействовать им на всех этапах регистрации, чтобы житель получил защищенную государством собственность, а государство – налоги», – подытожил Коган.