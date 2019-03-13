РИАМО - 13 мар. Департамент транспорта Москвы поддерживает возможность введения интернет-агрегаторами такси гарантированной зарплаты водителям, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта»
«Мы поддерживаем возможность установления гарантированной зарплаты водителям московских такси со стороны интернет-агрегаторов», – говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что это повысит престиж профессии водителей такси и позитивно скажется на сокращении ДТП с автомобилями такси.
Ранее СМИ сообщили, что сервис «Яндекс.Такси» тестирует выплаты гарантированного дохода для водителей.
Мы поддерживаем возможность установления гарантированной зарплаты водителям московских такси со стороны интернет-агрегаторов. По нашему мнению, это повысит престиж профессии водителей такси и, главное, позитивно скажется на сокращении ДТП с автомобилями такси.— Московский транспорт (@DtRoad) 13 марта 2019 г.
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