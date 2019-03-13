РИАМО - 13 мар. Госжилинспекция Московской области в 2018 году получила свыше 90 тысяч обращений от жителей, более 70 тысяч сообщений от пользователей соцсетей было обработано в системе «Инцидент», сообщил в среду руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

В среду в доме правительства Московской области проходит коллегия Госжилинспекции Подмосковья, посвященная подведению итогов работы ведомства в 2018 году и задачам на 2019 год.

«В 2018 году в Госжилинспекцию Московской области на рассмотрение поступило более 90 тысяч обращений граждан, что на 6% больше, чем в 2017 году. На 22% увеличилось количество обращений на горячую линию Госжилинспекции», - сказал Соков в ходе коллегии.

Он отметил, что более 70 тысяч сообщений от пользователей социальных сетей было обработано в системе «Инцидент».

«Общая сумма перерасчетов, которые после вмешательства Госжилинспекции произвели в пользу жителей, составила более 84 миллионов рублей. Такая сумма была возращена собственникам за некачественную оказанную услугу», - добавил Соков.

По его словам, почти треть обращений граждан была связана с неправильным начислением коммунальных платежей.