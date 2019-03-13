РИАМО – 13 мар. Следственными органами проводится проверка по факту смерти 20-летнего мужчины на железнодорожной станции в Подмосковье, он скончался в результате удара током, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту смертельного травмирования электрическим током 20-летнего мужчины на железнодорожной станции «Лесной городок» Одинцовского городского округа Московской области.

«По предварительным данным установлено, что 12 марта 2019 года примерно в 21:25, находясь на указанной железнодорожной станции, мужчина самостоятельно залез на крышу электровоза, где в результате удара электрическим током получил ожоги, несовместимые с жизнью. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из числа сотрудников Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и линейного отдела МВД России на станции «Москва-Киевская», проведен осмотр места происшествия, выполнены иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.