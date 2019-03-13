РИАМО - 13 мар. На 90 дней приостановлена деятельность московской клиники пластической хирургии, незаконно привлекающей к приему пациентов иностранного специалиста из Европы без разрешения на практику в России, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в октябре 2018 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении частной медицинской организации ООО «Докторпластик».

«В связи с явной угрозой для жизни и здоровья пациентов Росздравнадзором был наложен временный запрет на деятельность клиники в части оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия» и «анестезиология и реаниматология» (в соответствии со статьей 27.16 КоАП РФ)», – говорится в сообщении.

Решением Арбитражного суда города Москвы заявление территориального органа Росздравнадзора было поддержано и деятельность ООО «Докторпластик» приостановлена на 90 суток.

В ходе подготовки к надзорным мероприятиям специалистами Росздравнадзора была выявлена размещенная в интернете информация о том, что «ведущим хирургом клиники является иностранный гражданин доктор Ульф Самуэльссон». При этом сведения о наличии у доктора Самуэльссона сертификата врача-специалиста для работы в России РФ, а также информация об окончании им профильного учебного заведения на территории РФ, представлены не были.

«При проведении проверки комиссией был подтвержден факт предоставления медицинских услуг данным иностранным специалистом, который не имеет допуска для оказания медпомощи на территории Российской Федерации и не владеет русским языком (прием пациентов проходил в присутствии переводчика)», – уточняется в материале.

Также в клинике выявлены случаи оказания медицинской помощи пациентам другими врачами, не имеющими достаточного уровня образования.

Кроме того, в ООО «Докторпластик» зафиксированы грубые нарушения законодательства, касающиеся наличия необходимых подразделений и оснащения для оказания медицинской помощи по пластической хирургии.