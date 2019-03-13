РИАМО - 13 мар. Компания «Перфосталь» готова стать резидентом индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск, соглашение о сотрудничестве было подписано между организацией и корпорацией развития Московской области, которая выступает в качестве управляющей компании площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Инвестиции в организацию производства в сфере металлообработки на площадке в «Есипово» оцениваются в 50 миллионов рублей. На участке 0,5 гектара компания построит производственный цех со складскими и административно-бытовыми помещениями и создаст порядка 20 новых рабочих мест.

«Цех лазерной резки, перфорации и гибки листового металла компании «Перфосталь» будет оснащен современным оборудованием, которое позволит выполнять индивидуальные и промышленные заказы по изготовлению металлических изделий разной сложности», - отмечается в сообщении.

Подписанное соглашение позволит корпорации развития Московской области приступить к работе по выделению участка, а инвестор сможет начать разработку проектной документации.

«Уже в ближайшие месяцы на площадке состоится запуск первого производства – завода Mercedes, который является якорным резидентом парка. С учетом новой компании, еще четыре резидента готовы приступить к реализации своих инвестиционных проектов на территории парка. Общий объем заявленных инвестиций приближается к отметке 17 миллиардов рублей», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он добавил, что темпы заполнения индустриального парка «Есипово» позволяют говорить о площадке как о новой точке промышленного роста Московской области.