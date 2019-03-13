РИАМО - 13 мар. В рамках столичного фестиваля «Крымская весна» более 300 ресторанов, баров и кафе предложат посетителям оригинальные блюда, приготовленные на основе крымских продуктов или по рецептам народов Крыма, в частности, повара будут готовить жареную барабульку, чебуреки, плов и черноморские мидии, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Городской фестиваль «Крымская весна», который начнется 16 марта, выйдет далеко за пределы уличных площадок.

«Поддержать «весну» тематическим меню решили более 300 московских ресторанов, баров и кафе: в дни фестиваля они предложат посетителям оригинальные блюда, приготовленные на основе крымских продуктов или по рецептам народов Крыма. От вкусного и качественного стритфуда, до настоящих гастрономических изысков», – отмечается в сообщении.

Чтобы попробовать все предложенные блюда трех дней фестиваля не хватит. Но в некоторых ресторанах-участниках особое крымское меню введут еще до начала фестиваля – или оставят после его окончания.

«Куда заглянуть в первую очередь? Зависит только от ваших гастрономических предпочтений! Например, в сети ресторанов «Грабли» гостей порадуют блюдами из крымской рыбы. В ГУМе можно будет попробовать знаменитые крымские чебуреки, айран и хошаф (компот из сухофруктов)», – уточняется в материале.

Аппетитные чебуреки, а также беляши можно будет приобрести и в ресторане «Булошная». В рестораны «Чайхона №1» и «Чехов» стоит заглянуть за вкуснейшим пловом.

Ресторан «Большой» удивит необычными супами: здесь можно будет отведать рыбную солянку из трех видов рыбы, солянку мясную с телячьим языком, домашний рассольник с уткой. На закуску предложат выбрать свежие крымские устрицы или мидии, тушеные в белом вине. На горячее – барабульку и ставриду в кукурузной панировке или сочный люля-кебаб из баранины. А на десерт можно взять аппетитные вареники, сырники или ватрушки.

«В ресторане «Мясо&рыба» начиная с 15 марта объявят месяц крымской рыбы! Здесь можно будет попробовать рапанов, запеченные в сливках под сырной корочкой, стейк из азовского калкана, черноморскую ставридку фри, хрустящую барабульку и золотистого луфаря, прямо со сковородки», – перечисляется в сообщении.

В ресторанах «Гинза» гостям предложат плов, черноморские мидии, шашлык из рапана, кебаб по-татарски, чай из крымских трав с вареньем. В ресторане «Абрамовъ» появятся необычные вареники с черноморской барабулькой.

В винных барах Wine and Dine с 11 по 25 марта в меню включили крымские мидии и устрицы, сочные томаты со сладким ялтинским луком, черноморскую барабульку в кляре и жареные язычки ягнят.

Особое меню в рамках «Крымской весны» гостям предложат также в ресторанах Novikov Group, ресторанном Доме А.К. Деллоса, в «Кофемании», «Одессе-Маме», White Rabbit Family, Perelman People, Bosco Café, «Торро Гриль», в ресторанах «Ерш», «Никита», «Пироги, «Вино и Гусь», «Комета», «Армения», «Годуновъ», барах Blush Wine Bar и Drinx Wine Shop&Bar, винотеке «Новое русское вино» и на фуд-корте Даниловского рынка.

С 16 по 18 марта в столице пройдет фестиваль «Крымская весна». На 13 площадках в центре и округах, а также в парке «Зарядье», парке Горького и в «Сокольниках» гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.

Кроме того, на городских площадках «Крымской весны» можно будет приобрести самые вкусные продукты, привезенные прямиком с полуострова, и попробовать главные хиты крымской кухни в исполнении столичных рестораторов.