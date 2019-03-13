РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. В гимназии №7 подмосковного Подольска в 2020 году планируют начать изучать японский язык, сообщила «РИАМО в Подольске» директор гимназии Елена Соловьева.

В среду в гимназии №7 микрорайона Кузнечики горокруга Подольск состоялась торжественная церемония передачи доспехов федерации кендо в России от федерации кендо в Японии. В мероприятии приняли участие министр культуры посольства Японии в России, заведующий информационным отделом Ямамото Тосио, третий секретарь посольства Японии в России Ичикава Масаюки, а также вице-президент Спортивной общероссийской общественной организации федерации кендо Александр Чавгун и другие.

«Казалось бы, что Япония далекая и удивительная страна. Почему вдруг она? Дело в том, что поскольку мы – языковая гимназия, то нам очень интересно развивать и искать новые направления в дополнительном образовании ребят. И мы планируем в 2020 году начать изучать японский язык наравне с английским, французским, немецким и китайским языками», – сказала Соловьева.

Как отметил Тосио, несмотря на то, что Россия и Япония являются соседними странами, такой работы в области обмена языками пока ведется мало. От посольства Японии в России работает японский фонд, который готов будет при необходимости предоставить необходимые учебники для изучения японского языка в гимназии горокруга.