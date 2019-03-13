РИАМО - 13 мар. В июне в Москве и Подмосковье пройдет II фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», программу которого составят восемь спектаклей театров из разных регионов России, сообщила журналистам директор фестиваля, директор Московского губернского театра Лариса Вильясте.

«Мы открываемся 7 июня в Горках Ленинских. Мы уже отсматривали локации. С 7 по 15 июня спектакли будут показываться в основном на сцене Московского губернского театра, а также на трех площадках в Подмосковье. Программа собрана из восьми спектаклей, если в прошлом году участниками были пять театров, то в этом году уже восемь. То есть мы планомерно расширяемся», - сказала Вильясте.

Министр культуры Московский области Нармин Ширалиева добавила, что для фестиваля принципиально важна образовательная составляющая для молодых актеров.

«Фестиваль «Фабрика Станиславского» - это как очень любимый и маленький ребенок. Но ребенок, который уже уверенно ходит. В этом фестивале нам принципиально важна образовательная программа. Получается взаимообмен, потому что мы знакомимся с самыми талантливыми ребятами из творческих вузов», - добавила Ширалиева.

По итогам конкурсной программы фестиваля будут названы лауреаты премии за лучшие женскую и мужскую роли, а также за лучший актерский ансамбль. Победителям вручат памятные статуэтки «Верю».

В фестивале «Фабрика Станиславского» будут участвовать российские города – Саратов, Екатеринбург, Пермь и Санкт-Петербург.