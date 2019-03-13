РИАМО - 13 мар. «Мособлгаз» газифицирует населенные пункты в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», в 2019 году будут газифицированы 50 населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

За все время реализации программы предусмотрена газификация 742 населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает более 370,2 тысячи человек. Общая протяженность построенных газопроводов составит 4856 километров.

«Главным критерием включения населенного пункта в программу по-прежнему является число зарегистрированных в нем жителей. Сейчас минимальное значение критерия – 100 человек. В 2019 году планируется построить 50 газопроводов в 50 населенных пунктах», – отмечается в сообщении.

По словам гендиректора АО «Мособлгаз» Дмитрия Голубкова, за время реализации программы газификации в Подмосковье, с 2005 года, изменился сам регион – его административно-территориальное устройство, потребности экономики и социальной сферы. Поэтому для более эффективного использования ресурсов программа газификации тоже должна меняться, и она меняется.

«Появляются новые разделы, изменяются критерии включения в программу населенных пунктов. Так, расширяется перечень населенных пунктов в программе, которым требуется догазификация. Кроме того, сейчас в правительстве рассматривается вопрос изменения критерия включения таких населенных пунктов в программу – критерий численности населения планируется снизить со 100 до 30 человек», – разъяснил Голубков.

В Богородском округе газопроводы введут в эксплуатацию в деревнях Исаково, Клюшниково, связку – на улице Радио в Ногинске и построят газопровод на улице Фрунзе в Ногинске – работы проведут во втором квартале 2019 года. В Дмитровском округе в IV квартале газифицируют поселок Лавровки, проведут работы по закольцовке района Дмитрова (II квартал), реконструируют газопровод в поселке Новосинькове (II квартал), проведут работы по связке ТИЗ Лесное и деревни Мышецкое и догазифицируют улицы в Деденове – все в третьем квартале.

В Дубне в третьем квартале намерены модернизировать газопровод.

В Истре введут в эксплуатацию газопровод в Красновидове, догазифицируют деревню Рычково, закольцуют тупиковые точки Дедовска и Снегирей, проведут работы по связке в Павловской Слободе, построят участок от Ермолина до Сокольников. Все работы проведут в третьем квартале.

В Кашире в первом квартале газифицируют Большое Руново, в третьем квартале – улицы в деревне Топканово.

В Коломенском округе в четвертом квартале догазифицируют Семеновское и Нижнее Хорошово.

В Красногорске проведут закольцовку в Нахабине в третьем квартале. В Ликино-Дулеве введут в эксплуатацию газопровод и проведут газификацию деревни Яколевская в третьем квартале. В Можайском округе в третьем квартале газифицируют Сокольниково, проведут закольцовку в Можайске в первом квартале.

В Наро-Фоминском округе газифицируют Атепцево в четвертом квартале, введут в эксплуатацию газораспределительную станцию «Васильчиново» в деревне Плесенское в четвертом квартале.

В Одинцовском округе в третьем квартале проведут работы по связке Перхушкова и поселка Николино Поле, в четвертом квартале газифицируют Чапаевку, Шарапово. В Орехово-Зуеве в третьем квартале газифицируют Цаплино.

Во втором квартале газификацию проведут в Павловском Посаде. В Пушкинском районе в третьем квартале газифицируют Зеленоградский (вторая очередь), микрорайон Лесная Быль, во втором квартале проведут работы по связке в Братовщине.

В Раменском районе во втором квартале введут газопровод в деревне Клишева, вторую очередь газопровода к деревне Хрипань. В третьем квартале – газопроводы в деревне Поповка. В Рузском округе в четвертом квартале газифицируют Таблово и Хотебцово, догазифицируют деревню Орешки.

В третьем квартале газифицируют поселок Дмитриевский в Серебряных Прудах. В Солнечногорске в третьем квартале проведут работы по связке Брехова и Андреевки. В четвертом квартале в Чехове догазифицируют одну из деревень. В Шатуре газифицируют деревни Гармониха и Семеновская в третьем квартале.

В Шаховской газифицируют деревню Волочаново (четвертый квартал), деревню Дор (второй квартал), деревню Дулепово (третий квартал), Назарьево (четвертый квартал). В Щелкове введут в эксплуатацию газопровод Мосальское – Костыши в четвертом квартале.

Каждому, кто желает подключить свой дом к газопроводу, построенному в рамках программы газификации, необходимо: подать заявку о подключении в филиал, в зоне обслуживания которого находится домовладение; заключить договор о технологическом присоединении (для строительства газопровода-отвода в рамках программы) и оплатить соответствующую стоимость. Ставки установлены комитетом по ценам и тарифам Московской области.

Также владельцу дома необходимо заключить отдельный договор на проектирование и строительство газопровода по территории своего участка и внутри дома. Выполнение этих работ не входит в перечень работ по программе газификации.

Ознакомиться с программой газификации можно на сайте в специальном разделе.

Вся информация о технологическом присоединении – на сайте.