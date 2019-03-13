РИАМО - 13 мар. Работники участковой социальной службы Подмосковья начали использовать современные планшеты с установленным на них специально разработанным программным обеспечением, с помощью мобильного приложения обслуживается уже 825 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

Ранее в учреждения участковой социальной службы Московской области поступило 50 современных планшетов с установленным на них специально разработанным программным обеспечением.

«Разработанное мобильное приложение – это удаленное рабочее место специалиста, позволяющее сформировать унифицированный подход к оценке ситуации, сложившейся в семье, осуществлять удаленное управление действиями специалистов, экономить рабочее время за счет исключения бумажных проволочек», – отмечается в материале.

Проект успешно реализуется в пяти муниципальных образованиях Московской области.

«С помощью мобильного приложения обслуживается уже 825 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. До конца года, после ввода в работу еще 150 устройств, таких семей станет почти 7 тысяч», – добавила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Внедрение мобильного приложения в работу участковой социальной службы позволит увеличить охват семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальными услугами, повысить долю семей, в которых произойдет нормализация обстановки, сократить численность детей, находящихся в социально-опасном положении.

Участковая социальная служба – это подразделения учреждений социального обслуживания семьи и детей, созданные с целью осуществления деятельности по раннему выявлению случаев семейного неблагополучия, организации работы с семьями группы риска, кризисными и неблагополучными семьями с целью профилактики социального сиротства.